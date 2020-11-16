Назван лидер на президентских выборах в Молдавии

Бывший премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду одержала лидерство во втором туре выборов президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Это стало известно после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны. За Санду проголосовали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона - 43,72 процента граждан.

Додон пообещал сохранить русский язык и День Победы в случае победы на выборах

До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.

Напомним, 15 ноября в молдавской Варнице произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка.

Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияВыборы
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