Назван лидер на президентских выборах в Молдавии
Бывший премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду одержала лидерство во втором туре выборов президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.
Это стало известно после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны. За Санду проголосовали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона - 43,72 процента граждан.
До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.
Напомним, 15 ноября в молдавской Варнице произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка.
Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru