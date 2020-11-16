Назван лидер на президентских выборах в Молдавии

До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.

Напомним, 15 ноября в молдавской Варнице произошли столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка.

Известно, что участники приднестровского конфликта, а также отдельные депутаты парламента решили перекрыть дорогу и заблокировать доступ к избирательным участкам для граждан Молдавии, живущих на левом берегу Днестра.

