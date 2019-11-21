Назначение Салливана послом в РФ одобрил комитет сената США по иностранным делам

21 ноября 201900:15

Комитет сената США по иностранным дела одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что для окончательного утверждения на эту должность за Салливана должен полны составом проголосовать сенат.

Напомним, кандидатуру Салливана на этот пост выдвинул американский президент Дональд Трамп. На данный момент он выполняет обязанности первого заместителя госсекретаря.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.


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ФОТО: Фейсбук
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