Назначение Салливана послом в РФ одобрил комитет сената США по иностранным делам

Отмечается, что для окончательного утверждения на эту должность за Салливана должен полны составом проголосовать сенат.

Напомним, кандидатуру Салливана на этот пост выдвинул американский президент Дональд Трамп. На данный момент он выполняет обязанности первого заместителя госсекретаря.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.



