Назарбаев заявил, что Токаев будет избран председателем партии «Нур Отан»

В своём обращении к казахстанцам он отметил, что слухи на данную тему «абсолютно беспочвенны».

Назарбаев также подчеркнул, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти».

«Токаев - председатель Совета безопасности, а в скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», - заключил Назарбаев.

Ранее Назарбаев заявил, что никуда не уезжал из Казахстана и находится в столице республики Нур-Султане.

