Назарбаев заявил, что Токаев будет избран председателем партии «Нур Отан»

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никакого конфликта или противостояния элите в республике нет, сообщает пресс-служба политика.

Токаев объявил о вступлении в должность председателя Совета безопасности Казахстана

В своём обращении к казахстанцам он отметил, что слухи на данную тему «абсолютно беспочвенны».

Назарбаев также подчеркнул, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти».

«Токаев - председатель Совета безопасности, а в скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», - заключил Назарбаев.

Ранее Назарбаев заявил, что никуда не уезжал из Казахстана и находится в столице республики Нур-Султане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКазахстанНазарбаев
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