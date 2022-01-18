Назарбаев заявил, что Токаев будет избран председателем партии «Нур Отан»
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никакого конфликта или противостояния элите в республике нет, сообщает пресс-служба политика.
В своём обращении к казахстанцам он отметил, что слухи на данную тему «абсолютно беспочвенны».
Назарбаев также подчеркнул, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти».
«Токаев - председатель Совета безопасности, а в скором времени он будет избран председателем партии «Нур Отан», - заключил Назарбаев.
Ранее Назарбаев заявил, что никуда не уезжал из Казахстана и находится в столице республики Нур-Султане.
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