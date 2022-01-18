Назарбаев заявил, что находится в столице Казахстана

В своём обращении к казахстанцам он отметил, что находится на заслуженном отдыхе.

«Я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», - подчеркнул экс-президент.

Ранее посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в Нур-Султане, в постоянном контакте с нынешним лидером Касым-Жомартом Токаевым.