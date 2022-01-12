Посол Казахстана заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в Нур-Султане, сообщает РИА Новости.

Экономист Колташов: Назарбаев был обречен на «падение»

По его словам, экс-глава республики находится в постоянном контакте с нынешним лидером Касым-Жомартом Токаевым, а также провел несколько телефонных бесед с руководителями дружественных стран.

«Назарбаев постоянно следит за ситуацией», - отметил Абдыкаримов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о возможных контактах Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыНазарбаевКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры