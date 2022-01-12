Посол Казахстана заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане
Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в Нур-Султане, сообщает РИА Новости.
По его словам, экс-глава республики находится в постоянном контакте с нынешним лидером Касым-Жомартом Токаевым, а также провел несколько телефонных бесед с руководителями дружественных стран.
«Назарбаев постоянно следит за ситуацией», - отметил Абдыкаримов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о возможных контактах Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января, сообщает RT.
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