Посол Казахстана заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане

По его словам, экс-глава республики находится в постоянном контакте с нынешним лидером Касым-Жомартом Токаевым, а также провел несколько телефонных бесед с руководителями дружественных стран.

«Назарбаев постоянно следит за ситуацией», - отметил Абдыкаримов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о возможных контактах Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в первые дни января, сообщает RT.