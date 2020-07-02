Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев излечился от нового коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, последний тест на COVID-19 у бывшего главы государства показал отрицательный результат.
У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020
Назарбаев совершает пешие прогулки. Укибай опубликовал данные его фитнес-трекера.
О коронавирусе у Назарбаева стало известно 18 июня. Политик, которому 6 июля исполнится 80 лет, самоизолировался и начал работать дистанционно.
Между тем, в Казахстане с 5 июля объявят жёсткий двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.
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