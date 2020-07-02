Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев излечился от нового коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, последний тест на COVID-19 у бывшего главы государства показал отрицательный результат.

Назарбаев совершает пешие прогулки. Укибай опубликовал данные его фитнес-трекера.

О коронавирусе у Назарбаева стало известно 18 июня. Политик, которому 6 июля исполнится 80 лет, самоизолировался и начал работать дистанционно.

Между тем, в Казахстане с 5 июля объявят жёсткий двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКазахстанНазарбаев
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