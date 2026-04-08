США связали переговоры с Ираном с открытием Ормузского пролива
Вашингтон готов вести переговоры с Ираном в ближайшие две недели только при условии сохранения свободного судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, президент США Дональд Трамп и его команда намерены сосредоточиться на достижении соглашения с Тегераном, однако ключевым условием остается отсутствие ограничений или задержек в проходе судов через пролив.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении взаимного перемирия с Ираном, сделав это менее чем за полтора часа до истечения установленного им ультиматума.
Американский лидер предупреждал, что в случае отказа Тегерана открыть Ормузский пролив Вашингтон может нанести масштабные удары по инфраструктуре страны, включая транспортные и энергетические объекты, передает «Радиоточка НСН».
