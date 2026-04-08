В гибели попугаев в зоопарке Петербурга заподозрили конкурентов
В одном из контактных зоопарков Санкт-Петербурга за несколько минут погибли 60 попугаев, еще 20 птиц находятся в тяжелом состоянии. По предварительной версии, причиной стало отравление, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 8 апреля на глазах у посетителей, среди которых были дети. По словам сотрудников, птицы внезапно начали падать с насестов и погибать. Персонал срочно вывел людей из помещения, открыл окна и попытался спасти животных, однако вскоре признаки недомогания появились и у самих работников.
Как рассказали очевидцы, у сотрудников возникли головокружение, тошнота и проблемы с дыханием. Прибывшие медики предположили, что причиной могло стать воздействие токсичного вещества, похожего на дихлофос, однако точные выводы пока не сделаны.
В зоопарке не рассматривают другие версии, кроме отравления. Среди погибших — редкие виды попугаев, включая каиков, розелл и какаду. Ущерб оценили более чем в 1 миллион рублей. Правоохранительные органы начали проверку, изучаются записи с камер видеонаблюдения, передает «Радиоточка НСН».
