Казахстан объявит жесткий карантин из-за пандемии коронавируса
Власти Казахстана с 5 июля объявят в стране двухнедельных жесткий карантин для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Tengrinews.kz.
На то время будет остановлено автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах также будет ограничена. Массовые мероприятия станут под запретом, не будут работать крытые рынки, салоны красоты, кинотеатры, религиозные объектов и прочие места скопления людей, сообщает RT.
Порядка 80 процентов сотрудников планируется перевести на дистанционную работу.
В Казахстане заразились коронавирусом более 45,5 тысячи человек, умерли 188 человек.
Ранее вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что второй волной COVID-19 ошибочно называют увеличение числа бессимптомников.
«В формулировке вторая волна не могу согласиться со словом волна. Это просто увеличение зараженных. И всё это связано с тем, что у нас всё больше и больше количество бессимптомников. То есть тех, кто является скрытым источником инфекции», - отметил специалист.
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