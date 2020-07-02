Казахстан объявит жесткий карантин из-за пандемии коронавируса

На то время будет остановлено автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах также будет ограничена. Массовые мероприятия станут под запретом, не будут работать крытые рынки, салоны красоты, кинотеатры, религиозные объектов и прочие места скопления людей, сообщает RT.

Порядка 80 процентов сотрудников планируется перевести на дистанционную работу.

В Казахстане заразились коронавирусом более 45,5 тысячи человек, умерли 188 человек.

Ранее вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что второй волной COVID-19 ошибочно называют увеличение числа бессимптомников.

«В формулировке вторая волна не могу согласиться со словом волна. Это просто увеличение зараженных. И всё это связано с тем, что у нас всё больше и больше количество бессимптомников. То есть тех, кто является скрытым источником инфекции», - отметил специалист.





