Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсулстан Назарбаев предложил содействие в организации двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в ходе заседания дискуссионной площадки «Астана клуб», которая состоялась сегодня, 12 ноября, сообщает Ura.ru.
Назарбаев уточнил, что Зеленский уже выразил свое согласие на личную встречу с Путиным и «проинформировал об этом президента России». Экс-президент Казахстана добавил, что теперь осталось дождаться согласия российского президента, который пока не отреагировал на предложение о встрече.
Назарбаев добавил, что готов организовать встречу президентов на территории Казахстана, если главы государств выразят свое желание провести переговоры на нейтральной территории, пишет RT.
Ранее НСН писала, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает целесообразным публиковать стенограмму своих телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Украины подчеркнул, что такое обнародование информации может помешать процессу обмена пленными между странами, а также навредить замирению в Донбассе
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