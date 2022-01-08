Назарбаев находится в столице Казахстана и проводит встречи

«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - прим. НСН) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым», - отметил Укибай на своей странице в Twitter.

Также пресс-секретарь сообщил, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — написал пресс-секретарь.

Ранее портал Orda.kz сообщил со ссылкой на неназванный источник, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну.