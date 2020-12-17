Навальный заявил о допросе немецкой прокуратурой по запросу российских властей
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что был допрошен прокуратурой Германии по запросу российских властей. Об этом политик написал в своём Twitter.
Так. Судя по количеству сообщений в моем телефоне, Путин сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю - весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей. Сейчас посмотрю, что там такое.— Alexey Navalny (@navalny) December 17, 2020
Как отметил Навальный, он провёл на допросе весь день.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, что в расследовании возможного отравления Навального много неточностей, а полученная в процессе информация о передвижениях сотрудников ФСБ и выписках об их телефонных разговоров — «легализация американских спецслужб».
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Москвы в Томск. Политика госпитализировали в Омске после экстренной посадки, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Российские специалисты диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, однако немецкие медики заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». При этом Германия так и не предоставила России никаких доказательств возможного отравления, несмотря на запросы российского МИД.
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