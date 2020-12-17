Навальный заявил о допросе немецкой прокуратурой по запросу российских властей

Путин заверил, что локдаун в России не планируется

Президент РФ подписал указ о единовременной выплате по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет

ЕС продлил на полгода санкции против России

Опубликованы новые данные о профилактике коронавируса

Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA в споре с РУСАДА