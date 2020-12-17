Навальный заявил о допросе немецкой прокуратурой по запросу российских властей

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что был допрошен прокуратурой Германии по запросу российских властей. Об этом политик написал в своём Twitter.

Как отметил Навальный, он провёл на допросе весь день.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, что в расследовании возможного отравления Навального много неточностей, а полученная в процессе информация о передвижениях сотрудников ФСБ и выписках об их телефонных разговоров — «легализация американских спецслужб».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Москвы в Томск. Политика госпитализировали в Омске после экстренной посадки, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Российские специалисты диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, однако немецкие медики заявили об отравлении политика веществом из группы «Новичок». При этом Германия так и не предоставила России никаких доказательств возможного отравления, несмотря на запросы российского МИД.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ПрокуратураРоссияГерманияАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры