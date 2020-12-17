Путин назвал расследование об отравлении Навального «легализацией американских спецслужб»

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что полученная в ходе расследования об отравлении политика Алексея Навального информация о передвижениях сотрудников ФСБ и выписках об их телефонных разговоров является «легализацией американских спецслужб».

Президент отметил, что российские спецслужбы знают, что их локация отслеживается и пользуются своими телефонами там, где считают нужным. Он добавил, что получение расследовательской группой Bellingcat и The Insider информации о местоположении и передвижениях сотрудников ФСБ указывает на связь Навального со спецслужбами США, поэтому спецслужбы должны за ним присматривать.

Путин отметил, что факт слежки за Навальным не связан с тем, что «его нужно травить». «Если бы хотели – довели бы до конца», – заявил президент.