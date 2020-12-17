Путин назвал расследование об отравлении Навального «легализацией американских спецслужб»
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что полученная в ходе расследования об отравлении политика Алексея Навального информация о передвижениях сотрудников ФСБ и выписках об их телефонных разговоров является «легализацией американских спецслужб».
Президент отметил, что российские спецслужбы знают, что их локация отслеживается и пользуются своими телефонами там, где считают нужным. Он добавил, что получение расследовательской группой Bellingcat и The Insider информации о местоположении и передвижениях сотрудников ФСБ указывает на связь Навального со спецслужбами США, поэтому спецслужбы должны за ним присматривать.
Путин отметил, что факт слежки за Навальным не связан с тем, что «его нужно травить». «Если бы хотели – довели бы до конца», – заявил президент.
В заключение президент призвал оппозиционеров и все политические силы в стране руководствоваться не личными амбициями, а интересами граждан РФ.
Ранее сообщество расследователей Bellingcat совместно с ФБК и изданием The Insider опубликовало расследованиt, в котором заявляется о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.
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