Путин назвал расследование Навального вбросом

Президент России Владимир Путин заявил, что в расследовании оппозиционера Алексея Навального много неточностей.



«Многие расследования представляют собой «вбросы». Я работаю не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром». Расследование полистал, но читать не стал, так как заметил много неточностей» - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

