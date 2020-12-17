Путин назвал расследование Навального вбросом
17 декабря 202013:20
Президент России Владимир Путин заявил, что в расследовании оппозиционера Алексея Навального много неточностей.
«Многие расследования представляют собой «вбросы». Я работаю не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром». Расследование полистал, но читать не стал, так как заметил много неточностей» - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru