Навальный, талибы и «Северный поток – 2». О чем три часа беседовали Путин и Меркель
Лидеры России и Германии обсудили все самые важные темы из мировой повестки, при этом по большинству вопросов они так и не договорились.
Ангела Меркель в последний раз приехала в Россию в должности канцлера Германии. Ее встреча с президентом России Владимиром Путиным проходила в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. После переговоров, которые длились более трех часов, лидеры стран дали пресс-конференцию, на которой осветили основные моменты.
Меркель рассказала, что поговорила с Путиным насчет освобождения оппозиционера Алексея Навального. Она призвала освободить политика и назвала недопустимым замену его срока на реальный. В свою очередь Путин ответил, что «он» [Навальный] осужден не за политическую деятельность, а за «криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров».
Также стороны обсудили возвращение к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Меркель отметила, что новый приход талибов к управлению страной – «печальное явление». При этом попросила российское руководство поднять вопрос гуманитарной помощи. Путин же заявил, что талибы приступили к наведению порядка и обещали гарантировать безопасность иностранных дипмиссий. По его словам, нужно прекратить навязывать Афганистану демократию по чужим лекалам, игнорируя традиции.
Меркель также рассказала, что в Евросоюзе обсуждается вопрос о введении новых санкций против России, однако предложение Навального «соединить экономическую коррупцию и санкции не так уж и просто». В свою очередь Путин отметил, что «борьба с коррупцией не должна использоваться как инструмент политической борьбы. «Этот инструментарий используется для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода», - заявил президент России.
Также одной их тем, которые обсудили лидеры стран, стало строительство газопровода «Северный поток -2». Путин объявил, что до конца достройки осталось всего 15 километров. В свою очередь Меркель назвала проект «важным для всей Европы». А также напомнила о договоренностях Германии и США по поводу газопровода. Немецкая сторона обязалась обеспечить продление договора по транзиту российского газа через Украину на 10 лет.
Что же касается вопроса Крыма и Донбасса, Меркель подчеркнула, что Германия будет выступать за обеспечение целостности украинского государства. Канцлер заявила, что Берлин и дальше будет придерживаться позиции, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины. Путин попросил же попросил главу ФРГ повлиять на Украину для выполнения всех обязательств по Донбассу. По его словам, украинское руководство намерено отказаться от Минских соглашений.
22 августа Меркель встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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