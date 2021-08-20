Навальный, талибы и «Северный поток – 2». О чем три часа беседовали Путин и Меркель

Также стороны обсудили возвращение к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Меркель отметила, что новый приход талибов к управлению страной – «печальное явление». При этом попросила российское руководство поднять вопрос гуманитарной помощи. Путин же заявил, что талибы приступили к наведению порядка и обещали гарантировать безопасность иностранных дипмиссий. По его словам, нужно прекратить навязывать Афганистану демократию по чужим лекалам, игнорируя традиции.

Меркель также рассказала, что в Евросоюзе обсуждается вопрос о введении новых санкций против России, однако предложение Навального «соединить экономическую коррупцию и санкции не так уж и просто». В свою очередь Путин отметил, что «борьба с коррупцией не должна использоваться как инструмент политической борьбы. «Этот инструментарий используется для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода», - заявил президент России.

Также одной их тем, которые обсудили лидеры стран, стало строительство газопровода «Северный поток -2». Путин объявил, что до конца достройки осталось всего 15 километров. В свою очередь Меркель назвала проект «важным для всей Европы». А также напомнила о договоренностях Германии и США по поводу газопровода. Немецкая сторона обязалась обеспечить продление договора по транзиту российского газа через Украину на 10 лет.