Прощальный букет. Путин начал переговоры с Меркель
В Кремле в пятницу начались переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В начале встречи Путин подарил Меркель букет цветов. Переговоры с российским президентом для нее - последние в должности канцлера Германии.
Путин также заявил, что ФРГ – один из основных партнеров для России.
Со своей стороны, Меркель отметила, что у Германии и России есть разногласия, но они намерены поддерживать контакт и «говорить друг с другом».
В ходе переговоров лидеров России и Германии не планируется подписания документов. Они обсудят двустороннее сотрудничество, международные и региональные вопросы.
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