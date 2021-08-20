Прощальный букет. Путин начал переговоры с Меркель

В Кремле в пятницу начались переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В начале встречи Путин подарил Меркель букет цветов. Переговоры с российским президентом для нее - последние в должности канцлера Германии.

Путин также заявил, что ФРГ – один из основных партнеров для России.

Со своей стороны, Меркель отметила, что у Германии и России есть разногласия, но они намерены поддерживать контакт и «говорить друг с другом».

В ходе переговоров лидеров России и Германии не планируется подписания документов. Они обсудят двустороннее сотрудничество, международные и региональные вопросы.

