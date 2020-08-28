Россия отдельно, Навальный отдельно. Меркель готова терпеть дальше

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась увязывать политику в отношении России с возможным отравлением оппозиционера. Немецкие врачи заявили об улучшениях в симптоматике Навального

Врачи берлинской клиники Charite рассказали о состоянии Алексея Навального, которое способно повлиять на отношения между Россией и Западом.

Состояние российского оппозиционера остается стабильным, но началось небольшое улучшение в симптоматике, вызванной действием ингибиторов холинэстеразы, говорится в заявлении клиники. Навальный остается в отделении интенсивной терапии подключенным к аппарату ИВЛ в состоянии искусственной комы, непосредственной угрозы его жизни нет. Вместе с тем, «какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока неясны», признали немецкие врачи.

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Навальный впал в кому 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, откуда по настоянию супруги был перевезен в Германию. В понедельник клиника Charite заявила, что, судя по результатам исследований независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме не выявили.

Помощь в установлении причин заболевания Алексея Навального медики Charite запросили у лаборатории бундесвера. Сообщивший об этом Spiegel отмечает, что речь идет о закрытом военном лабораторном комплексе по фармакологии и токсикологии в Мюнхене - там работают лучшие в Германии эксперты по ядам и химическим боевым отравляющим веществам. Кроме того, как утверждает издание, клиника направила также запрос и в британскую лабораторию Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Инцидент с Алексеем Навальным, который, как считают немецкие врачи, был отравлен, наряду с белорусской проблематикой мог существенным образом осложнить наладившиеся было отношения России с Европой. Однако этого не будет, во всяком случае, до поры до времени, дала понять канцлер Германии Ангела Меркель. На ежегодной летней пресс-конференции она заявила, что не считает необходимым менять политику ФРГ по отношению к России. По ее словам, конфликты последних лет в связи с Украиной, санкциями и шпионскими скандалами «напрягают германо-российские и европейско-российские отношения», тогда как эти отношения следует сохранять.

«Россия (…) является геостратегическим игроком, с которым надо оставаться в переговорах. Цель, как и прежде, иметь хорошие отношения с Россией», - заявила Меркель.

Отказалась фрау Меркель и увязывать заболевание Навального с достройкой газопровода «Северный поток-2». Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне истории с Навальным. Однако канцлер заявила, что газопровод необходимо достроить: «Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным», - сказала Меркель. Вот когда наступит ясность в вопросе о причинах госпитализации Навального, «как это было в ситуации со Скрипалем», тогда Европа и будет обсуждать общую реакцию, указала Меркель, а для непонятливых добавила: «это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального».

Проще говоря, Навальный отдельно, Россия отдельно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ангела МеркельОтравлениеАлексей Навальный
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