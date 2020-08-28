Россия отдельно, Навальный отдельно. Меркель готова терпеть дальше

Навальный впал в кому 20 августа, когда летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, откуда по настоянию супруги был перевезен в Германию. В понедельник клиника Charite заявила, что, судя по результатам исследований независимых лабораторий, пациент был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество в организме не выявили.

Помощь в установлении причин заболевания Алексея Навального медики Charite запросили у лаборатории бундесвера. Сообщивший об этом Spiegel отмечает, что речь идет о закрытом военном лабораторном комплексе по фармакологии и токсикологии в Мюнхене - там работают лучшие в Германии эксперты по ядам и химическим боевым отравляющим веществам. Кроме того, как утверждает издание, клиника направила также запрос и в британскую лабораторию Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.