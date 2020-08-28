Германия не исключила санкции против РФ из-за Навального

Германия введет санкции в отношении России, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением политика Алексея Навального стоит Москва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу немецкого МИД Хайко Мааса.

«Что касается готовности России прояснить дело Навального, мы будем действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене», — сказал дипломат.