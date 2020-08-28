Германия не исключила санкции против РФ из-за Навального
Германия введет санкции в отношении России, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением политика Алексея Навального стоит Москва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу немецкого МИД Хайко Мааса.
«Что касается готовности России прояснить дело Навального, мы будем действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене», — сказал дипломат.
23 августа 2019 года Зелихман Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва отрицала свою причастность. После отказа Москвы от сотрудничества в расследовании дела из Германии были высланы сотрудники российского посольства.
Ранее сегодня немецкая клиника Charitе запросила помощь у военных страны в лечении блогера Алексея Навального.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
980 тыс.+4 829 / сут.
Умерли
16 914+110 / сут.
Выздоровели
798 тыс.+5 905 / сут.
- Германия не исключила санкции против РФ из-за Навального
- АТОР подсчитал сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»
- Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией
- Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии
- В Росрыболовстве опровергли сообщения о предстоящем дефиците красной икры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru