Немецкие врачи попросили помощь у специалистов по ядам для лечения Навального
Немецкая клиника Charitе запросила помощь у военных страны в лечении блогера Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL.
По данным газеты, Charitе негласно попросила помощи у Бундесвера (название ВС ФРГ), передает Ura.ru. Отмечается, что у военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатории с лучшими специалистами в стране.
Ранее сегодня клиника Charitе сообщила, что российский политик остается в искусственной коме и находится на аппарате ИВЛ, пишет «Свободная пресса». Отмечалось также, что его состояние серьезное, но угрозы жизни нет.
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