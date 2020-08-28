Немецкие врачи попросили помощь у специалистов по ядам для лечения Навального

По данным газеты, Charitе негласно попросила помощи у Бундесвера (название ВС ФРГ), передает Ura.ru. Отмечается, что у военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатории с лучшими специалистами в стране.

Ранее сегодня клиника Charitе сообщила, что российский политик остается в искусственной коме и находится на аппарате ИВЛ, пишет «Свободная пресса». Отмечалось также, что его состояние серьезное, но угрозы жизни нет.



