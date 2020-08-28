Немецкие врачи попросили помощь у специалистов по ядам для лечения Навального

Немецкая клиника Charitе запросила помощь у военных страны в лечении блогера Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое издание SPIEGEL.

Познер не считает российские власти причастными к отравлению Навального

По данным газеты, Charitе негласно попросила помощи у Бундесвера (название ВС ФРГ), передает Ura.ru. Отмечается, что у военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатории с лучшими специалистами в стране.

Ранее сегодня клиника Charitе сообщила, что российский политик остается в искусственной коме и находится на аппарате ИВЛ, пишет «Свободная пресса». Отмечалось также, что его состояние серьезное, но угрозы жизни нет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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