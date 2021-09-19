Навальный не участвовал в голосовании на выборах в Госдуму
Заключенный Алексей Навальный не участвовал в голосовании на выборах в Госдуму России в связи со вступлением в силу приговора, заявил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ в воскресенье, 19 сентября.
Он отметил, что осужденные, в соответствии с российским законодательством, не могут участвовать в выборах после вступления приговора в законную силу.
«У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах», — пояснил Бояринев.
Информацией о голосовании бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы «Роскосмоса», журналиста Иван Сафронова, обвиняемого в государственной измене, замдиректора ФСИН не располагал.
«Они обладают избирательным правом, я думаю, что они его реализовали», — прокомментировал Бояринев.
Ранее В Кремле приветствовали решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот шаг - соблюдение законных требований.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+40 503 / сут.
Умерли
198 тыс.+1 592 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+29 665 / сут.
- Навальный не участвовал в голосовании на выборах в Госдуму
- Депардье во Франции проголосовал на выборах в Госдуму
- Явка на выборах в Москве превысила 43 %
- В Москве зафиксировали рекордную явку на онлайн-голосование
- Байден и Макрон договариваются о переговорах на фоне кризиса из-за подлодок
- Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед COVID-19
- Песков решил направить выигранные на голосовании баллы в благотворительный фонд
- Физика с примесью политики. Убийство иранского ученого обрастает подробностями
- Голосование завершилось во всех регионах Дальнего Востока
- Явка на выборах в Госдуму превысила 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru