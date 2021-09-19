Навальный не участвовал в голосовании на выборах в Госдуму

Он отметил, что осужденные, в соответствии с российским законодательством, не могут участвовать в выборах после вступления приговора в законную силу.

«У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах», — пояснил Бояринев.

Информацией о голосовании бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы «Роскосмоса», журналиста Иван Сафронова, обвиняемого в государственной измене, замдиректора ФСИН не располагал.

«Они обладают избирательным правом, я думаю, что они его реализовали», — прокомментировал Бояринев.

Ранее В Кремле приветствовали решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот шаг - соблюдение законных требований.

