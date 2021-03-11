Навальный будет находиться в СИЗО до рассмотрения апелляции по делу о клевете
11 марта 202115:41
Оппозиционный политик Алексей Навальный будет находиться в СИЗО «Кольчугино» до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадим Кобзев.
Ранее защитник сообщил, что Навальный с учетом всех сроков выйдет на свободу летом 2023 года.
В марте столичный Люблинский суд обязал оппозиционера выплатить 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru