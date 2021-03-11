Навальный будет находиться в СИЗО до рассмотрения апелляции по делу о клевете

Оппозиционный политик Алексей Навальный будет находиться в СИЗО «Кольчугино» до рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадим Кобзев.

«К хищнику ни на шаг». Шевченко о запрете журналистам приближаться к силовикам

Ранее защитник сообщил, что Навальный с учетом всех сроков выйдет на свободу летом 2023 года.

В марте столичный Люблинский суд обязал оппозиционера выплатить 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры