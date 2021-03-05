Навальный выплатит Пригожину 500 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства

Столичный Люблинский суд обязал оппозиционера Алексея Навального выплатить 500 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и деловой репутации, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Елисеева.

По словам собеседника агентства, иск Пригожина был удовлетворен частично. Согласно решению суда, в течение 10 дней с момента его вступления в силу Навальный обязан удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение, сообщает Ura.ru.

Ранее бизнесмен подал в столичные суды шесть исков о защите чести и деловой репутации. Кроме иска к Навальному, Пригожин подал исковые заявления к члену «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Владимиру Милову, информагентству Znak, соратникам Навального Любови Соболь и Леониду Волкову, а также журналисту Максиму Шевченко.

Пригожин потребовал удалить порочащие сведения и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда: по одному из исков она составила 7 миллионов рублей, по остальным — по 5 миллионов.

