«К хищнику ни на шаг». Шевченко о запрете журналистам приближаться к силовикам
Журналист и политик в эфире НСН рассказал, что депутат Хинштейн своим предложением, сам того не зная, поможет сохранить здоровье сотрудникам СМИ.
Определить расстояние в полметра-метр, ближе которого журналисты не могут приближаться к правоохранителям на митингах, предложил депутат от Единой России Александр Хинштейн. В свою очередь, Росгвардия намерена проводить тренинги для студентов журфака МГУ, как нужно работать на митингах.
Журналист и политик Максим Шевченко в эфире НСН с энтузиазмом воспринял предложение Хинштейна.
«Я бы предложил даже уточнение к инициативе Хинштейна. Помните эпизод, когда сотрудник Росгвардии, ведя какого-то несчастного, на вытянутой руке ударил дубинкой журналиста? Я предлагаю на расстояние вытянутой руки именно этого сотрудника Росгвардии, включая дубинку, журналистам не подходить к этим опасным существам, росгвардейцам. Так и внести в закон. Пусть Хинштейн вызовет этого сотрудника в Государственную думу, на заседание. Его измерят депутаты, длину его руки с дубинкой. Можно даже как-то назвать эту длину. Например, «росдубом». «На один росдуб журналисту нельзя приближаться к силовику». Это опасно для журналистов. Я полностью поддерживаю, это защищает жизнь и здоровье журналистов», - сказал Шевченко.
Также он «приветствовал» тренинги Росгвардии для студентов-журналистов. По его словам, в жандармском государстве тренинги со стороны жандармов – это нормальное дело.
«Как журналисты должны себя вести, это первый шаг. Я предлагаю идти дальше: проводить тренинги, как писать. Господин Золотов уже провел ведь тренинг для Алексея Навального, когда предложил его в фарш превратить перед рядами своих бойцов. Мы уже поняли позицию Росгвардии, ее руководства. Позиция интересная, динамичная, творческая. «Фарш перед рядами бойцов» - интересно! Предлагаю на этом не останавливаться. Пусть сотрудники Росгвардии учат журналистов приемам получения ударов, чтоб они ловко подставляли правильные части тела. И сразу же после этого надо проводить тренинги по оказанию (или неоказанию, в зависимости от ситуации) медицинской помощи избитому журналисту. Нужно идти до конца», - подчеркнул собеседник НСН.
Но и этого Шевченко показалось мало. Он добавил, что росгвардеец должен уметь «захватить» журналиста еще до его выхода из дома.
«Они должны прийти к полному слиянию, как в фантастических фильмах, когда инопланетное существо захватывает человеческое тело, постепенно полностью подчиняя его себе. Вот этот «хищник», росгвардеец в шлеме, который не имеет шевронов, лейблов, он несколько похож на хищника из знаменитого фильма «Чужие». Вот он должен полностью слиться с командой космического корабля, которыми являемся мы. В идеальной ситуации каждый журналист должен иметь своего попечителя в лице росгвардейца. Чтобы он мог оштрафовать, избить журналиста еще до митинга, не выходя из дома. Превентивно задержать. Журналисты должны быть к этом полностью готовы. Это идеальная ситуация управления», - заключил он.
Напомним, в сентябре 2018 года глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль, пообещав «за несколько минут» сделать из оппозиционера «хорошую, сочную отбивную». Так Золотов отреагировал на расследование Навального, в котором утверждалось, что продукты для Росгвардии заказывают по завышенным ценам.
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