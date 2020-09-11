Политолог: отравление Навального могло быть прикрытием для его вывоза из России
Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН увязал историю с отравлением Навального и разработку российской вакцины от коронавируса.
МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи в деле об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Указывается, что запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей ОВД РФ, проводящих проверку по этому факту, и российского специалиста при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами.
В соответствии с двусторонним соглашением между Германией и Россией о взаимодействии по правоохранительной линии, Москва имеет все основания участвовать в расследовании истории с отравлением Навального. Однако, как заявил в эфире НСН заявил политолог Алексей Мартынов, российских правоохранителей к этому делу Запад не допустит.
«Все основания для участия в расследовании российских правоохранителей есть, потому что речь идет о судьбе российского гражданина Навального. Но не сомневаюсь, что наше МВД не допустят к расследованию, потому что это «кино» не про то, чтобы докопаться до какой-то истины. Сегодня мы видим открытие нового сезона «Скрипаль 2.0» или «Похождение Novichkov». Это было бы смешно, если бы нас не касалось, а касалось кого-то еще. Это «highly likely» («с высокой степенью вероятности», «весьма вероятно» - НСН), информационная спецоперация по формированию негативного фона вокруг России в целом и российского руководства в частности. Оказание давление на общественное мнение на Западе, на мнение западных элит для того, чтобы определенным образом манипулировать во время принятия решений по тем или иным актуальным вопросам, которые, в том числе, касаются РФ», - сказал политолог, не исключив, что главная цель «отравления Навального» - дискредитация достижений российских ученых в разработке вакцины от коронавируса.
«Российские ученые первые в мире разработали и запустили вакцину от коронавируса. Это можно сравнить с полетом человека в космос: посмотрите, как один какой-то несчастный вирус парализовал весь мир на полгода и неизвестно, чем еще все это закончится. Поэтому нужно срочно дискредитировать, измазать все пахучими субстанциями, чем они успешно занимаются. У них есть успешно отработанный механизм операции «Скрипаль», они его включили снова», - уверен Мартынов.
По мнению политолога, Навальный, как и Скрипаль, стал пешкой в большой политической игре. Мартынов даже допускает, что Навального уже нет в живых.
«Эту всю историю на Западе могли представить как операцию по эвакуации Навального, потому что здесь у него уголовные дела, суды, долги, конфликты со спонсорами… Ничего удивительного, если он на это пошел. Без его участия это вряд ли было бы возможно. Понятно, что весь сценарий-то ему неизвестен был. Ему, как я полагаю, под видом ухудшения здоровья переправят в Германию, где он выздоровеет и все будет хорошо. Но жив ли он сейчас – непонятно. Не исключаю, что его давно уже нет в живых. Потому что в этой ситуации, как со Скрипалем – ”Скрипаль живой никому не нужен”», - допустил собеседник НСН.
Мартынов считает, что Навального могли «накачать ядом» уже за пределами России, так как при передаче его немецким врачам в Омске целые сутки проводились всевозможные исследования в присутствии иностранных коллег.
«Либо его в самолете сразу накачали ядом, либо уже в Берлине какие-то немецкие военные врачи», - добавил политолог.
В свою очередь, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН прокомментировал предположения о смерти Навального и версию о том, что история с его отравлением была своего рода спецоперацией по его эвакуации. Он отверг это утверждение и назвал его конспирологическим.
«Это все конспирологические измышления для того, чтобы можно было сказать "вот мы хотели участвовать в расследовании, а немцы нам не дают никакой информации". И наши любители конспирологии в это поверят. Но тех, кто поверит - не так много», - уверен Гудков.
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