Политолог: отравление Навального могло быть прикрытием для его вывоза из России

«Российские ученые первые в мире разработали и запустили вакцину от коронавируса. Это можно сравнить с полетом человека в космос: посмотрите, как один какой-то несчастный вирус парализовал весь мир на полгода и неизвестно, чем еще все это закончится. Поэтому нужно срочно дискредитировать, измазать все пахучими субстанциями, чем они успешно занимаются. У них есть успешно отработанный механизм операции «Скрипаль», они его включили снова», - уверен Мартынов.

По мнению политолога, Навальный, как и Скрипаль, стал пешкой в большой политической игре. Мартынов даже допускает, что Навального уже нет в живых.

«Эту всю историю на Западе могли представить как операцию по эвакуации Навального, потому что здесь у него уголовные дела, суды, долги, конфликты со спонсорами… Ничего удивительного, если он на это пошел. Без его участия это вряд ли было бы возможно. Понятно, что весь сценарий-то ему неизвестен был. Ему, как я полагаю, под видом ухудшения здоровья переправят в Германию, где он выздоровеет и все будет хорошо. Но жив ли он сейчас – непонятно. Не исключаю, что его давно уже нет в живых. Потому что в этой ситуации, как со Скрипалем – ”Скрипаль живой никому не нужен”», - допустил собеседник НСН.

Мартынов считает, что Навального могли «накачать ядом» уже за пределами России, так как при передаче его немецким врачам в Омске целые сутки проводились всевозможные исследования в присутствии иностранных коллег.

«Либо его в самолете сразу накачали ядом, либо уже в Берлине какие-то немецкие военные врачи», - добавил политолог.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН прокомментировал предположения о смерти Навального и версию о том, что история с его отравлением была своего рода спецоперацией по его эвакуации. Он отверг это утверждение и назвал его конспирологическим.

«Это все конспирологические измышления для того, чтобы можно было сказать "вот мы хотели участвовать в расследовании, а немцы нам не дают никакой информации". И наши любители конспирологии в это поверят. Но тех, кто поверит - не так много», - уверен Гудков.

