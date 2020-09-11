МВД России готовит новый запрос к Германии по Навальному

Как говорится в сообщении управления, МВД будет ходатайствовать о присутствии следователей из РФ и российского специалиста при проведений следственных действий с Навальным и о возможности задавать уточняющие вопросы при получении объяснений.

Там добавили, что доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается. Правоохранители уже опросили пять человек из числа сопровождавших Навального, и теперь ищет шестого – Марину Певчих. Она постоянно проживает в Великобритании, общаться с российскими следователями не стали, уехав 22 августа в Германию.

Кроме того, полицейские побывали места, где жил и которые посещал Навальный в Томске.

«Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах А.А. Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», - утверждается в сообщении.

О том, что Навальный вышел из комы, стало известно на прошлой неделе. В понедельник, 10 сентября, немецкие СМИ сообщили о том, что Навальный пришёл в себя и вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации.

