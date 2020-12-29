Навальному грозит до 10 лет лишения свободы

Мошенничество в особо крупном размере может быть наказано заключением на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, написано в ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие утверждает, что Навальный присвоил себе пожертвования физлиц в размере 588 миллионов рублей. Деньги предназначались для деятельности ФБК, "Фонда организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан" и ряда других организаций.

По данным СК, Навальный "потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей" на собственные расходы. По версии следствия, Навальный на эти деньги приобретал имущество и оплачивал расходы, в том числе отдых за рубежом.