Навальному грозит до 10 лет лишения свободы
Оппозиционер Алексей Навальный может получить наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, об этом свидетельствует статья УК РФ, по которой против него возбудили дело о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Мошенничество в особо крупном размере может быть наказано заключением на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, написано в ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Следствие утверждает, что Навальный присвоил себе пожертвования физлиц в размере 588 миллионов рублей. Деньги предназначались для деятельности ФБК, "Фонда организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан" и ряда других организаций.
По данным СК, Навальный "потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей" на собственные расходы. По версии следствия, Навальный на эти деньги приобретал имущество и оплачивал расходы, в том числе отдых за рубежом.
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