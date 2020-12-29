СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Навального
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «мошенничество в особо крупном размере», возбуждено в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, более 588 млн рублей были собраны с физлиц как пожертвования, предназначавшиеся для нужд ряда некоммерческих фондов, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда правового обеспечения граждан», «Фонда защиты прав граждан «ШТАБ».
Навальный, который фактически был руководителем этих организаций, совместно с иными лицами потратил на личные цели более 356 млн рублей из собранных средств. По данным СК, оппозиционер приобретал личное имущество, ценности и оплачивал расходы, таким образом похитив пожертвования граждан.
Следком устанавливает все обстоятельства преступления, а также причастных к его совершению лиц.
Ранее в понедельник Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила Навальному, его адвокату и пресс-секретарю уведомления о явке в уголовно-исполнительную инспекцию, пригрозив реальным сроком в случае неисполнения требования ведомства.
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