Прокурор просит дать Навальному 13 лет колонии

Лефортовский суд Москвы начал 15 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении Навального по четырем эпизодам мошенничества со средствами, собранными его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и по двум эпизодам неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Ранее ТАСС со ссылкой на показания Лефортовскому суду Москвы экс-соратника Навального Виталия Серуканова сообщил, что Навальный заранее зная, что не сможет участвовать в выборах президента России, продолжал собирать пожертвования на свою компанию, которые тратил на личные нужды.





