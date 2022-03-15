Прокурор просит дать Навальному 13 лет колонии
Гособвинение попросило приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 13 годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом завила на процессе, который проходит во вторник в Лефортовском суде Москвы, прокурор Надежда Тихонова. Также прокурор просит приговорить Навального к штрафу в 1,2 миллиона рублей.
Лефортовский суд Москвы начал 15 февраля рассмотрение уголовного дела в отношении Навального по четырем эпизодам мошенничества со средствами, собранными его Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и по двум эпизодам неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Ранее ТАСС со ссылкой на показания Лефортовскому суду Москвы экс-соратника Навального Виталия Серуканова сообщил, что Навальный заранее зная, что не сможет участвовать в выборах президента России, продолжал собирать пожертвования на свою компанию, которые тратил на личные нужды.
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