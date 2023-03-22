«Натурализованный англосакс»: Лавров обвинил прокурора МУС в выполнении западных заказов

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщило агентство ТАСС.

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Дипломат назвал Хана «натурализованным англосаксом» и добавил, что его заставляют искать несуществующие факты и предлоги, выгодные коллективному Западу.

Ранее Будапешт наложил вето на публикацию совместного заявления стран — членов Евросоюза по ордеру Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападПрокурорГаагский СудСергей Лавров

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