«Натурализованный англосакс»: Лавров обвинил прокурора МУС в выполнении западных заказов
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщило агентство ТАСС.
Дипломат назвал Хана «натурализованным англосаксом» и добавил, что его заставляют искать несуществующие факты и предлоги, выгодные коллективному Западу.
Ранее Будапешт наложил вето на публикацию совместного заявления стран — членов Евросоюза по ордеру Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru