«Нацистская свинья!»: Соловьёв выгнал из студии экс-депутата Рады

Украинский политик, в частности, поднял тему могил предков, а Соловьёв напомнил, что его родных закопали живьём украинские националисты. Ковтуненко, однако, решил оправдать действия УПА (запрещённая в РФ экстремистская организация) и её лидеров, Бандеры и Шухевича, передаёт телеканал «360». Ковтуненко также заявил о сотрудничество украинских националистов с НКВД.

Ведущий не выдержал и обозвал гостя «нацистской свиньёй». «Упырь нацистский! Пшёл вон! Собрался и пошёл вон отсюда! Охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте её на расстрел войскам НКВД», - попросил Соловьёв.

В октябре 2019 года в студии у Соловьёва подрались политологи Василь Вакаров и Александр Семченко, а в апреле того же года ведущий выгнал польского эксперта Якуба Корейбу.

