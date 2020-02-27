«Нацистская свинья!»: Соловьёв выгнал из студии экс-депутата Рады
Скандал с участием гостя из Украины разгорелся в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Телеведущий поругался с экс-депутатом Верховной Рады Украины Александром Ковтуненко, обсуждая преступления украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.
Украинский политик, в частности, поднял тему могил предков, а Соловьёв напомнил, что его родных закопали живьём украинские националисты. Ковтуненко, однако, решил оправдать действия УПА (запрещённая в РФ экстремистская организация) и её лидеров, Бандеры и Шухевича, передаёт телеканал «360». Ковтуненко также заявил о сотрудничество украинских националистов с НКВД.
Ведущий не выдержал и обозвал гостя «нацистской свиньёй». «Упырь нацистский! Пшёл вон! Собрался и пошёл вон отсюда! Охрана, выведите эту нацистскую мразь и отдайте её на расстрел войскам НКВД», - попросил Соловьёв.
В октябре 2019 года в студии у Соловьёва подрались политологи Василь Вакаров и Александр Семченко, а в апреле того же года ведущий выгнал польского эксперта Якуба Корейбу.
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