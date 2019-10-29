У Соловьева в студии снова подрались
В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
«Вчера в студии Вчера было жарко», - написал он.
Кроме того, отмечает Газета.ру, Соловьев рассказал, что в перерыве записи ему пришлось разнимать политологов Василя Вакарова и Александра Семченко.
Ранее в эфире НСН Владимир Соловьев заявил, что хороший телеведущий потасовок в своей программе не допускает. Поводом стала стычка гостя программы Грэга Вайнера и эксперта Араика Степаняна. «В таких случаях я прошу гостей покинуть студию и прийти в себя. Они же у меня в гостях. Я отвечаю, в том числе, и за их физическое состояние. Я не могу допустить, чтобы к моим гостям применялось рукоприкладство. Поэтому я считаю большим минусом ведущему, если у него в студии его гости устраивают драку. У себя в студии я драк не позволяю», - заявил телеведущий.
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