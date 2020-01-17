Соловьев отказался считать перепалку с Амнуэлем конфликтом

«Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша) извинились за красноармейцев? Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» - заявил телеведущий. Амнуэль оправдал убийство сотрудников дипмиссии, отметив, что их лишали жизни люди, чьи семьи «убивались в СССР». Это высказывание вызвало негодование у Соловьева.

Но комментируя для НСН произошедшее в прямом эфире, Владимир Соловьев заявил, что конфликтом это не считает, а профессиональный журналист априори не может быть беспристрастным.

«Ничего нового не было, он кричит, и я кричу. Мы все разговариваем громко. Расстояние между нами большое, как физически, так и по взглядам. Какие эмоции вызывает выступление, так они и проявляются. Если смотреть всю передачу, то увидите, что в дискуссию с Амнуэлем вступают другие участники, и тоже довольно громко», - пояснил собеседник НСН.