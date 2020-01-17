Соловьев отказался считать перепалку с Амнуэлем конфликтом
В эфире НСН телеведущий Владимир Соловьев заявил, что журналист не может быть беспристрастным.
Очередной конфликт произошел в эфире российского ТВ. Телеведущий Владимир Соловьев» накричал на режиссера, сценариста, общественного деятеля Григория Амнуэля. Возмущение журналиста вызвало несогласие гостя с тем, что Польша должна извиниться за издевательства над пленными красноармейцами в годы войны с СССР.
Соловьев отметил, что, в свою очередь, Россия признала факт расстрела примерно 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и принесла извинение за этот факт.
«Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша) извинились за красноармейцев? Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?» - заявил телеведущий. Амнуэль оправдал убийство сотрудников дипмиссии, отметив, что их лишали жизни люди, чьи семьи «убивались в СССР». Это высказывание вызвало негодование у Соловьева.
Но комментируя для НСН произошедшее в прямом эфире, Владимир Соловьев заявил, что конфликтом это не считает, а профессиональный журналист априори не может быть беспристрастным.
«Ничего нового не было, он кричит, и я кричу. Мы все разговариваем громко. Расстояние между нами большое, как физически, так и по взглядам. Какие эмоции вызывает выступление, так они и проявляются. Если смотреть всю передачу, то увидите, что в дискуссию с Амнуэлем вступают другие участники, и тоже довольно громко», - пояснил собеседник НСН.
«Журналист не может быть беспристрастным, иначе это диктор новостей»
Напомним, что недопонимание между Соловьевым и Амнуэлем случилось не в первый раз. Так в конце сентября во время одного из эфиров Амнуэль заявил о роли руководства СССР в холокосте, после чего Соловьев перешел на крик. Он также подчеркнул, что «советский солдат спас еврейский народ», а подобные размышления о холокосте — «высший уровень подлости».
«Журналист обязан быть страстным, иначе, кто такую передачу будет смотреть?! Даже, когда новости читают, и то должны быть некие эмоции. А как раз страстность вызывает интерес. Беспристрастный журналист? С какой радости?» - удивился Владимир Соловьев.
Добавим, что конфликты в телеэфирах между ведущими и экспертами, а также экспертов между собой, не редкость. Причем некоторые политологи и телекритики уверены, что конфликты эти прописаны в сценарии ради повышения рейтинга.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Поклонская вступилась за гражданство Урганта
- Соловьев отказался считать перепалку с Амнуэлем конфликтом
- Премьер-министр Украины Гончарук подал в отставку
- МИД: внешняя политика России со сменой правительства останется прежней
- Украинцы попросили Зеленского разблокировать «Яндекс» и «ВКонтакте»