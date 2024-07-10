НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину
Государства, входящие в блок НАТО, намерены создать логистические хабы в восточноевропейских странах для ускорения поставок оружия Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите организации в США, сообщает «Российская газета».
По его словам, участники военного блока в Вашингтоне также собираются одобрить новый пакет военной помощи Украине с созданием штаба для координации поставок оружия Киеву и обучения солдат ВСУ.
«Командование будет размещено на территории ФРГ» - уточнил Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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