НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину

Государства, входящие в блок НАТО, намерены создать логистические хабы в восточноевропейских странах для ускорения поставок оружия Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите организации в США, сообщает «Российская газета».

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По его словам, участники военного блока в Вашингтоне также собираются одобрить новый пакет военной помощи Украине с созданием штаба для координации поставок оружия Киеву и обучения солдат ВСУ.

«Командование будет размещено на территории ФРГ» - уточнил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не может позволить допустить победу РФ в конфликте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:РоссияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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