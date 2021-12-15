НАТО считает «суверенным правом» Украины возможность вступления в альянс
НАТО считает «суверенным правом» Грузии и Украины их возможность вступления в альянс, на этот процесс не должна влиять Россия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, государства имеют право выбирать своих союзников. Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине и Грузии практическую и политическую помощь.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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