НАТО считает «суверенным правом» Украины возможность вступления в альянс

НАТО считает «суверенным правом» Грузии и Украины их возможность вступления в альянс, на этот процесс не должна влиять Россия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, государства имеют право выбирать своих союзников. Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать Украине и Грузии практическую и политическую помощь.