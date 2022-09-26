Россия не меняла подход к использованию ядерного оружия

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва остается верна подходу в части применения ядерного оружия.

«Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме не произошло, все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания», - цитирует Рябкова РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне уже подготовили план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москва поставлена в известность о последствиях применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МИД РФСШАЯдерное ОружиеРоссия
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