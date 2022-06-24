Лавров не исключил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что НАТО и Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией, сообщает РИА Новости.

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На пресс-конференции с главой МИД Азербайджана российский министр напомнил, что перед Второй мировой войной Адольф Гитлер собрал под свои знамёна значительную часть европейских стран.

«Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счёту, войны с Российской Федерацией», - подчеркнул он.

Лавров добавил, что в Москве будут очень внимательно смотреть на поведение Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что корень проблемы заключается в расширении НАТО своего присутствия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияНАТОЕвросоюзМИД РФСергей Лавров
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