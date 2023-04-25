В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова УССР

По словам Константинова, в Крыму проводили юридическую экспертизу вопроса и уверены, что передача полуострова была незаконной, пишет RT.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма ... следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — подчеркнул политик.

Глава парламента Крыма отметил, что у Затулина имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность правомочности передачи Крыма Украине. По словам Константинова, республика объединит усилия с депутатом Госдумы и доведет дело об отмене решения относительно полуострова «до логического завершения».

