В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова УССР

Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году нелегитимно и его следует отменить. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин.

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По словам Константинова, в Крыму проводили юридическую экспертизу вопроса и уверены, что передача полуострова была незаконной, пишет RT.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма ... следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — подчеркнул политик.

Глава парламента Крыма отметил, что у Затулина имеется мощная правовая база, доказывающая юридическую ничтожность правомочности передачи Крыма Украине. По словам Константинова, республика объединит усилия с депутатом Госдумы и доведет дело об отмене решения относительно полуострова «до логического завершения».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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