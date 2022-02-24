Джонсон созвал экстренное совещание НАТО

Премьер Великобритании Борис Джонсон в своём Twitter заявил, что происходящее на Украине является «катастрофой для нашего континента».

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По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо обсудить на экстренном совещании НАТО.

«Я созвонюсь с лидерами стран G7, я также призываю к проведению срочного саммита НАТО», - написал политик.

Джонсон добавил, что также намерен обратиться к нации «в связи с вторжением России на Украину».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаРоссияНАТОВеликобританияБорис Джонсон
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