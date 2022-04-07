НАТО возмутилось нежеланием Китая осуждать Россию

«Мы отмечаем, что Китай не хочет осуждать российскую агрессию, Пекин присоединился к Москве, поставив под сомнение право наций, выбирать свой собственный путь. Это серьезный вызов для всех нас, делает наше единство для защиты общих ценностей еще более важным», - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, новая глава отношений Североатлантического альянса с КНР войдет в новую стратегическую концепцию военного блока, которую должны утвердить лидеры на саммите в испанской столице в июне 2022 года.

Ранее в НАТО заявили, что не видят признаков смены планов России на Украине.

