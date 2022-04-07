НАТО возмутилось нежеланием Китая осуждать Россию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Китай не намерен осуждать происходящую на Украине спецоперацию российских вооруженных сил, а также не признаёт право наций на самоопределение. На это он обратил внимание в четверг, подводя итоги заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран входящих в НАТО, собравшихся в бельгийской столице, сообщают РИА Новости.

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«Мы отмечаем, что Китай не хочет осуждать российскую агрессию, Пекин присоединился к Москве, поставив под сомнение право наций, выбирать свой собственный путь. Это серьезный вызов для всех нас, делает наше единство для защиты общих ценностей еще более важным», - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, новая глава отношений Североатлантического альянса с КНР войдет в новую стратегическую концепцию военного блока, которую должны утвердить лидеры на саммите в испанской столице в июне 2022 года.

Ранее в НАТО заявили, что не видят признаков смены планов России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайЙенс СтолтенбергНАТО
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