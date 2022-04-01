В МИД заявили о невозможности политического диалога с НАТО

«Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил», — отметил Кобринец.

По словам дипломата, нет смысла рассуждать об условиях возобновления контактов РФ и Североатлантического альянса на фоне усиления НАТО на восточном фланге и военной помощи Украине.

Ранее итальянский политолог Витторио Джильотти заявил, что НАТО в течение долгого времени целенаправленно портила отношения с Россией, а также стала «поджигателем» конфликта на Украине, пишет Ura.ru.

