В МИД заявили о невозможности политического диалога с НАТО
Политический диалог с НАТО невозможен в нынешних условиях, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Политический диалог с НАТО в сегодняшних условиях невозможен. Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил», — отметил Кобринец.
По словам дипломата, нет смысла рассуждать об условиях возобновления контактов РФ и Североатлантического альянса на фоне усиления НАТО на восточном фланге и военной помощи Украине.
Ранее итальянский политолог Витторио Джильотти заявил, что НАТО в течение долгого времени целенаправленно портила отношения с Россией, а также стала «поджигателем» конфликта на Украине, пишет Ura.ru.
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