ВС Белоруссии: НАТО готовится к войне с Россией

НАТО несомненно готовится к войне на восточном фланге. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин, сообщает БЕЛТА

По его словам, об этом свидетельствуют военные приготовления альянса и постоянные учения на территории Польши.

Глава белорусской военной разведки подчеркнул, что государства блока в последние месяцы начали активно отрабатывать механизмы создания армейских группировок, причём в кратчайшие сроки.

«По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — пояснил Косыгин.