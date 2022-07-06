ВС Белоруссии: НАТО готовится к войне с Россией

НАТО несомненно готовится к войне на восточном фланге. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин, сообщает БЕЛТА

По его словам, об этом свидетельствуют военные приготовления альянса и постоянные учения на территории Польши.

Глава белорусской военной разведки подчеркнул, что государства блока в последние месяцы начали активно отрабатывать механизмы создания армейских группировок, причём в кратчайшие сроки.

«По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении», — пояснил Косыгин.

Столтенберг: НАТО начала готовиться к противостоянию с Россией в 2014 году

Он обвинил руководство западных стран в намерении развязать войну против России и Белоруссии по необходимости.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил НАТО в новой гонке вооружений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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