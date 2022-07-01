Замглавы МИД РФ обвинил НАТО в новой гонке вооружений

Выступая в международном клубе «Валдай» он отметил, что в эту «опасную спираль» Североатлантический альянс «втягивает не только всю Европу, но и теперь весь мир».

«Из истории мы знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательной демонизации противника. И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий... чтобы переломить эту опасную спираль» - отметил замминистра.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность передачи Украине любых видов современного оружия в рамках её перехода с советского вооружения на западное, сообщает RT.