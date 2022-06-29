Столтенберг: НАТО начала готовиться к противостоянию с Россией в 2014 году

Такое заявление Столтенберг сделал в ходе саммита стран НАТО, который в настоящее время проходит в Мадриде.

По словам Столтенберга, НАТО осознала то, что «Россия опасна» на 24 февраля. Он отметил, что подготовка велась, в частности, было увеличено присутствие НАТО в восточной Европе.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





