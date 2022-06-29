Столтенберг: НАТО начала готовиться к противостоянию с Россией в 2014 году

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Столтенберг сделал в ходе саммита стран НАТО, который в настоящее время проходит в Мадриде.

По словам Столтенберга, НАТО осознала то, что «Россия опасна» на 24 февраля. Он отметил, что подготовка велась, в частности, было увеличено присутствие НАТО в восточной Европе.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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