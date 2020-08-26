НАТО: Белоруссия использует альянс как предлог для разгона протестующих

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Белоруссии используют деятельность альянса как предлог для разгона протестующих.

Столтенберг осудил действия Белоруссии на встрече с журналистами перед началом заседания Совета ЕС по обороне в Берлин.

«Нет никакого наращивания НАТО в регионе», - заверил генсек альянса.

Лукашенко заявил о прямом вмешательстве Запада в ситуацию в Белоруссии

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после объявления итогов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияНАТО
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