Путин назвал расширение НАТО угрозой для России

Расширение НАТО и развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – одна из потенциальных угроз безопасности для нашей страны. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России, сообщает телеканал «Россия 24».



Президент напомнил, что НАТО создавалось для противодействия СССР, которого давно нет, как и нет Варшавского договора, который был создан в ответ на появление североатлантического альянса.

«НАТО не только существует, но и развивается» - отметил Путин.

Изначально в НАТО входило 12 государств, сегодня – 29. Военные расходы НАТО, по словам российского лидера, составляют более 70% от общемировых.

Обеспокоенность касательно приближения НАТО к российским границам президент Владимир Путин уже озвучивал в ноябре в ходе заседания Совета безопасности России. Тревогу у главы государства также вызывает попытка милитаризации космоса.

