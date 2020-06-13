National Interest объяснил опасения России по поводу возможного нападения НАТО

Опасения России по поводу возможного вторжения НАТО оправданы активностью альянса у российских границ в последние годы. Кроме того, Россия после распада СССР потеряла союзников. Бывшие страны соцлагеря: Польша, Румыния, Чехия, Венгрия и Словакия – вошли в НАТО, поясняет автор издания National Interest Питер Сучиу.

Публицист также напоминает, что Россия в последние столетия подвергалась агрессии со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США, отмечает Газета.ru. Также Сичиу сообщает, что Москва на протяжении уже долгого времени отмечает высокий уровень военной активности НАТО около своих границ.