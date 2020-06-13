National Interest объяснил опасения России по поводу возможного нападения НАТО

Опасения России по поводу возможного вторжения НАТО оправданы активностью альянса у российских границ в последние годы. Кроме того, Россия после распада СССР потеряла союзников. Бывшие страны соцлагеря: Польша, Румыния, Чехия, Венгрия и Словакия – вошли в НАТО, поясняет автор издания National Interest Питер Сучиу.

Публицист также напоминает, что Россия в последние столетия подвергалась агрессии со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США, отмечает Газета.ru. Также Сичиу сообщает, что Москва на протяжении уже долгого времени отмечает высокий уровень военной активности НАТО около своих границ.

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Журналист делает вывод, что новая военная техника России должна рассматриваться как оборонный потенциал, а не наступательный.

«Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти…Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада», — считает Сучиу.

Напомним, в конце 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов указал на то, что сценарии учений НАТО свидетельствует о подготовке альянса к крупному военному конфликту. Он обратил внимание, что система американских ПРО развертывается на территории Европы и внедряется тезис о «российской угрозе».

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