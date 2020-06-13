National Interest объяснил опасения России по поводу возможного нападения НАТО
Опасения России по поводу возможного вторжения НАТО оправданы активностью альянса у российских границ в последние годы. Кроме того, Россия после распада СССР потеряла союзников. Бывшие страны соцлагеря: Польша, Румыния, Чехия, Венгрия и Словакия – вошли в НАТО, поясняет автор издания National Interest Питер Сучиу.
Публицист также напоминает, что Россия в последние столетия подвергалась агрессии со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США, отмечает Газета.ru. Также Сичиу сообщает, что Москва на протяжении уже долгого времени отмечает высокий уровень военной активности НАТО около своих границ.
Журналист делает вывод, что новая военная техника России должна рассматриваться как оборонный потенциал, а не наступательный.
«Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти…Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада», — считает Сучиу.
Напомним, в конце 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов указал на то, что сценарии учений НАТО свидетельствует о подготовке альянса к крупному военному конфликту. Он обратил внимание, что система американских ПРО развертывается на территории Европы и внедряется тезис о «российской угрозе».
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