Настя Рыбка разочаровалась в Лукашенко и заявила о своих политических амбициях
По ее словам, в Белоруссии начинается гражданская война, а Лукашенко бездействует.
Охотница на миллиардеров, модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) разочаровалась в президенте Белоруссии Александре Лукашенко и заявила в эфире НСН о своих политических амбициях.
Она рассказала, что понимает чувства белорусского народа, ведь параллельно шел и электронный подсчет голосов, а он показывал совсем другие цифры. Потому люди сочли себя обманутыми. По данным Вашукевич, за Лукашенко проголосовало порядка 60% избирателей и он победил бы и так.
«Я была среди тех, кто поддерживал Александра Григорьевича, он мне помог лично», - рассказала она. По ее словам, многие ее знакомые также поддерживали его, так как он единственный кандидат с опытом управления. Однако происходящие сейчас события в стране она охарактеризовала как «выходящие из ряда вон». По ее мнению, неприемлемо, когда вооруженные люди бьют безоружных, применяют против них резиновые пули и забрасывают в окна слезоточивый газ, когда те лишь пытаются высказать свою позицию.
«Люди имеют конституционное право на гражданскую позицию», - подчеркнула Вашукевич и добавила, что осуждает бездействие президента Белоруссии в тот момент, когда он не пресек действия полиции и ОМОНа, а напротив, поощряет их.
По ее мнению, в Белоруссии начинается гражданская война, а президент не делает ничего. Это вызывает шок даже среди его сторонников, добавила модель.
«Конечно же у меня есть политические амбиции. И я понимаю, что в какой-то момент я, если и не приду к власти, то буду принимать те или иные решения на уровне города, области или страны, это будет со временем», - уверена она. Как рассказала модель, сейчас она нарабатывает опыт управления людьми, «ведь блогинг – это тоже опыт управления информацией». В ее планах в следующем году значится участие в выборах муниципальных депутатах. Эту должность она рассматривает как необходимый первый шаг в политической карьере.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии», что Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организовали не США, а Польша и Литва.
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