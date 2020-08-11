Настя Рыбка разочаровалась в Лукашенко и заявила о своих политических амбициях

«Я была среди тех, кто поддерживал Александра Григорьевича, он мне помог лично», - рассказала она. По ее словам, многие ее знакомые также поддерживали его, так как он единственный кандидат с опытом управления. Однако происходящие сейчас события в стране она охарактеризовала как «выходящие из ряда вон». По ее мнению, неприемлемо, когда вооруженные люди бьют безоружных, применяют против них резиновые пули и забрасывают в окна слезоточивый газ, когда те лишь пытаются высказать свою позицию.

«Люди имеют конституционное право на гражданскую позицию», - подчеркнула Вашукевич и добавила, что осуждает бездействие президента Белоруссии в тот момент, когда он не пресек действия полиции и ОМОНа, а напротив, поощряет их.

По ее мнению, в Белоруссии начинается гражданская война, а президент не делает ничего. Это вызывает шок даже среди его сторонников, добавила модель.

«Конечно же у меня есть политические амбиции. И я понимаю, что в какой-то момент я, если и не приду к власти, то буду принимать те или иные решения на уровне города, области или страны, это будет со временем», - уверена она. Как рассказала модель, сейчас она нарабатывает опыт управления людьми, «ведь блогинг – это тоже опыт управления информацией». В ее планах в следующем году значится участие в выборах муниципальных депутатах. Эту должность она рассматривает как необходимый первый шаг в политической карьере.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал на пресс-конференции НСН «Главное люди». Итоги выборов в Белоруссии», что Майдан в Белоруссии провалился, потому что его организовали не США, а Польша и Литва.