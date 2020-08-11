Белорусский протест без лидера

«Не хочу крови», - заявила в видеообращении к своим сторонникам Светлана Тихановская, занявшая, согласно данным белорусского ЦИК, второе место на президентских выборах: 10,09% против 80,08 у Александра Лукашенко. Во вторник выяснилось, что Тихановская находится в Литве. По словам главы литовского МИДа, ей выделили жилье и охрану. В своем обращении Тихановская заявила, что ей пришлось принять очень тяжелое решение, и сделала она это абсолютно самостоятельно. Накануне сообщалось, что КГБ Белоруссии предотвратил покушение на нее. Между тем, еще в понедельник Тихановская была в Минске и побывала в Центризбиркоме, где подала жалобу, в которой оспорила итоги голосования. ЦИК сегодня сообщил, что жалоба принята.

Покинуть страну Светлане Тихановской помогли белорусские же власти – это подтвердила доверенное лицо Ольга Ковалькова. Это тем более удивительно, поскольку по белорусской традиции после выборов Александр Лукашенко своих конкурентов на выборах сажает, – заявил «Газете.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Вместе с тем, Лукашенко впервые столкнулся с таким массированным сопротивлением, а Тихановская стала символом протеста, однако посадить мать двоих детей – лишь усилить протест, – отметил собеседник издания.

Протесты в Белоруссии начались прямо в день выборов – вечером, когда стали известны первые предварительные итоги голосования. Акции несогласных с объявленными результатами охватили и Минск и другие белорусские города. На подавление протестов были брошены милиция и ОМОН, применившие резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Были возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Однако выступления протеста продолжились и в понедельник вечером – за минувшие сутки были задержаны более 2000 человек. По данным белорусского МВД, от действий протестующих пострадал 21 милиционер и военнослужащий внутренних войск, пятерым из них потребовалась госпитализация.

В отсутствие Тихановской протесты в Белоруссии не прекратились. Днем во вторник стало известно, что рабочие Минского электротехнического завода прекратили работу и выдвинули требования к властям: немедленное прекращение насилия в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию; прекращение провокаций для оправдания действий силовиков; освобождение задержанных во время проведения мирных демонстраций; включение интернета для исключения вероятности появления домыслов и слухов.

Ближе к вечеру в центр Минска вновь стали стягиваться подразделения ОМОН и Внутренних войск Белоруссии.

