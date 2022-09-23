«Наши оттуда не вылезают»: Зюганов рассказал о мобилизации коммунистов
Лидер КПРФ сказал в эфире НСН, что его интересуют конкретные дела, а не громкие заявления «единороссов» о мобилизации представителей партии власти.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мобилизация депутатов на Донбасс не нуждается в излишней огласке.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал имена четырех единороссов, которые первыми вызвались отправиться на службу в зону спецоперации. По его словам, это Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.
«Меня не интересует, что он сказал, а интересуют конкретные дела. Турчака там увидели только в последний год, а наши восемь лет оттуда не вылезают. Все остальное – это работа, которая не требует лишних комментариев и лишней огласки. Наш депутат, Казбек Тайсаев уже был более сотни раз на Донбассе, он Герой Донбасса и сейчас работает там. Наш секретарь Александр Ющенко только вернулся – проехал все от Каховки и Мариуполя. Нашу врач Алексей Куринный ездил и организовывал доставку всего необходимого», - сказал Зюганов.
Он также отметил, что сейчас КПРФ помогает проводить референдум на Донбассе.
«У нас регулярно все там бывают, работают, мы не останавливались за эти восемь лет ни на минуту. Мы туда отправили 101 конвой, в ближайшее время уйдет 102-й. Наши руководители и губернаторы все там побывали, строители плотно работают, мы принимаем тут детей каждый день, уже 12 тысяч приняли. Для нас это повседневная работа, сейчас помогаем организовывать референдум», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с НСН усомнился, что чиновники и депутаты массово захотят участвовать в спецоперации. По его мнению, россиян больше интересуют не большие чиновники, а ситуация с мобилизацией их детей.
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