«Наши оттуда не вылезают»: Зюганов рассказал о мобилизации коммунистов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мобилизация депутатов на Донбасс не нуждается в излишней огласке.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал имена четырех единороссов, которые первыми вызвались отправиться на службу в зону спецоперации. По его словам, это Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.