«Наши оттуда не вылезают»: Зюганов рассказал о мобилизации коммунистов

Лидер КПРФ сказал в эфире НСН, что его интересуют конкретные дела, а не громкие заявления «единороссов» о мобилизации представителей партии власти.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мобилизация депутатов на Донбасс не нуждается в излишней огласке.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал имена четырех единороссов, которые первыми вызвались отправиться на службу в зону спецоперации. По его словам, это Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол.

Первые четыре депутата-единоросса попросили отправить их в зону спецоперации
«Меня не интересует, что он сказал, а интересуют конкретные дела. Турчака там увидели только в последний год, а наши восемь лет оттуда не вылезают. Все остальное – это работа, которая не требует лишних комментариев и лишней огласки. Наш депутат, Казбек Тайсаев уже был более сотни раз на Донбассе, он Герой Донбасса и сейчас работает там. Наш секретарь Александр Ющенко только вернулся – проехал все от Каховки и Мариуполя. Нашу врач Алексей Куринный ездил и организовывал доставку всего необходимого», - сказал Зюганов.

Он также отметил, что сейчас КПРФ помогает проводить референдум на Донбассе.

«Валуев и Володин?» Мобилизацию больших чиновников назвали бесполезной
«У нас регулярно все там бывают, работают, мы не останавливались за эти восемь лет ни на минуту. Мы туда отправили 101 конвой, в ближайшее время уйдет 102-й. Наши руководители и губернаторы все там побывали, строители плотно работают, мы принимаем тут детей каждый день, уже 12 тысяч приняли. Для нас это повседневная работа, сейчас помогаем организовывать референдум», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с НСН усомнился, что чиновники и депутаты массово захотят участвовать в спецоперации. По его мнению, россиян больше интересуют не большие чиновники, а ситуация с мобилизацией их детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияКПРФГеннадий Зюганов
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