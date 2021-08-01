Нарышкин заявил о множестве нестыковок в деле об «отравлении» Навального
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что в деле о якобы отравлении оппозиционера Алексея Навального в 2020 году есть очень много несоответствий.
«Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества были внесены в его биологический материал», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого показал «Россия-1».
Нарышкин добавил, что отравление, если и было, то произошло не на российской территории, пишет Газета.ru.
«Я такие выводы делаю из заключений наших врачей, специалистов, которые работали с ним на территории Российской Федерации, и с дальнейшей логикой событий», — заявил Нарышкин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нестыковки в проекте доклада ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным являются злонамеренным и системным подлогом со стороны Запада.
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